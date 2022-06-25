Гагарина поздравила выпускников на «Алых парусах»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полина Гагарина

Исполнительница Полина Гагарина поздравила выпускников со свободой в ходе концерта на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Певица исполнила для бывших школьников свои самые популярные композиции, а также песню Виктора Цоя «Кукушка». Зрители были в восторге от выступления своего кумира, пишут «Известия».

Я каждого выпускника поздравляю со свободой, — поздравила со сцены Гагарина.

Отмечается, что на концерте также выступили исполнители Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, MIA BOYKA, а также дуэт Galibri & Mavik.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил выпускников с окончанием учёбы. Глава государства пожелал им найти дело жизни, позволяющее максимально раскрыть личный потенциал, а также не унывать и стремиться вперёд. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. Российский лидер также обратился с поздравлениями к учителям и семьям выпускников. Он отметил, что для вчерашних школьников начинается новая, взрослая жизнь, которая даёт очень много возможностей. И в этом случае очень важно найти дело по душе, в котором «максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал».