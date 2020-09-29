Фотограф показал старое фото с видом из окна квартиры Николаева в Майями

https://static.news.ru/photo/b9824c52-02e5-11eb-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Личный фотограф Пугачёвой Роман Родин поделился архивной фотографией 1999 года с видом из окна квартиры композитора Игоря Николаева в Майями.

При публикации фото в Instagram он поделился воспоминаниями о том, что 21 год назад пляжи американского города выглядели более дикими и необустроенными.

На моём снимке Майами конца девяностых годов! Трудно поверить, что двадцать с небольшим лет назад это было незастроенным, довольно диким местом. Кстати, это вид из окна квартиры Игоря Николаева в 1999 году, — приводит «Телепрограмма» слова Родина.

В сообщении отмечается, что в девяностых годах Игорь Николаев приобрёл недвижимость в США и сейчас он большую часть времени живёт за рубежом. Раньше близкая подруга Николаева эстрадная певица Алла Пугачёва периодически навещала его в Штатах, но в последнее время она перестала летать на самолётах из-за аэрофобии.

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