Фото обнажённой женщины в Instagram Богомолова вызвало споры в Сети

https://static.news.ru/photo/fba65542-a4c6-11ea-a232-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Константин Богомолов в очередной раз удивил общественность. Супруг Ксении Собчак опубликовал фото обнажённой женщины синяками на теле, спровоцировав тем самым волну слухов. Пользователи гадают, кто изображён на снимке. Некоторые узнали по фото со спины саму скандальную ведущую.

С вами мы узнаем новую Ксению. И она горит, — написал один из пользователей.

Нашлись и те, кто разглядел на снимке логотип бренда Apple и посчитал фото частью рекламы. Большая часть фанатов режиссёра восхитилась снимком, оценив умение Богомолова «видеть прекрасное и передавать эту красоту», передаёт «Царьград».

Красота в глазах смотрящего. А умение передать эту красоту — это большой талант, — отметила подписчица.

Ранее NEWS.ru писал, что Богомолов в своём новом проекте «превратил» Собчак в старуху. Режиссёр, находясь на самоилозяции, решил снять сериал «Безопасные связи». Это фильм о людях, запертых на карантине, о том, как порой человек вынужден жить под одной крышей с нелюбимыми.