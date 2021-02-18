Митя Фомин объяснил снижение числа пикантных фото

https://static.news.ru/photo/45bce106-71d0-11eb-9179-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Митя Фомин перестал выкладывать большое число пикантных фото, потому что на время забросил спорт.

Я с возрастом стал только смелее. Во время съёмок (проекта «Точь-в-точь». — NEWS.ru) я подзабросил спорт со своим тренером Константином Зубковым. Сначала репетиции отнимали всё время, затем отменились январские концерты, и я по этому поводу много рефлексировал. Затем пришли праздники, январь, я решил, что хочу отдыхать, — сказал певец порталу Sobesednik.ru.

Фомин заверил, что возвращается к тренировкам, и пообещал новые неординарные фото.

Ранее Фомин ответил Еве Польне на заявление о «днище» на российской эстраде. Певица отметила, что молодые исполнители думают не о музыке, а о том, как «скакать в трусах и лифчике по сцене».

Как писал NEWS.ru, Фомин помог помолодеть своей сестре Светлане, которая была недовольна своим внешним видом. Он привёл родственницу к пластическому хирургу, который отметил хорошую генетику пациентки и заявил о необходимости укрепить овал лица. Процедура обошлась в 500 тысяч рублей.