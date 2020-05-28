Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/6297427e-a112-11ea-8e03-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров в прямом эфире соцсети Тик-ток показал поклонникам свою огромную гардеробную.

Артист признался, что распродает свои вещи, чтобы помочь пенсионерам, оказавшимся в тяжёлом положении. При этом он пообещал, что больше не будет тратить столько денег на одежду из-за кризиса.

Почти 2 миллиона рублей стоили. Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю, — отметил музыкант, демонстрируя фанатам джинсы с летающими свинками и тигрицами.

Исполнитель добавил, что балахон, в котором он был в клипе «Романы», стоит 280 тысяч евро (более 21 миллионов рублей). Это самая дорогая вещь в его шкафу. Уникальный наряд расшит библейскими фресками. По словам Киркорова, яркие образы вот уже 30 лет помогают ему оставаться на сцене.

Как писал NEWS.ru, поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 тысяч рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 тысяч рублей.