Киркоров исполнил «песню простаты»

https://static.news.ru/photo/a24b55b8-a4b9-11ea-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Филипп Киркоров спел «песню простаты» в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС. В ролике он высмеял программу «Жить здорово!» Елены Малышевой.

В видео, опубликованном в Telegram блогера Anton S Live, Киркоров показал себя артистом, лишившимся заработков из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса. Поэтому, по сюжету, он был рад, когда ему сообщили, что у него есть заказ записать ролик для шоу Малышевой.

Он высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал Николаю Баскову исполнил роль ануса. После этого, он изобразил увеличенную простату и спел о том, что его нужно помассировать.

Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров в прямом эфире соцсети TikTok показал поклонникам свою огромную гардеробную. Среди его вещей были джинсы за 2 миллиона рублей.