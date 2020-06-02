Киркоров исполнил «песню простаты»

Российский музыкант Филипп Киркоров спел «песню простаты» в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС. В ролике он высмеял программу «Жить здорово!» Елены Малышевой.
В видео, опубликованном в Telegram блогера Anton S Live, Киркоров
Он высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал Николаю Баскову исполнил роль ануса. После этого, он изобразил увеличенную простату и спел о том, что его нужно помассировать.
Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров в прямом эфире соцсети TikTok показал поклонникам свою огромную гардеробную. Среди его вещей были джинсы за 2 миллиона рублей.
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