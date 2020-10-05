Фигурист Соловьёв рассказал, что испугался, впервые увидев Бузову

https://static.news.ru/photo/c94b3fe0-06c8-11eb-9fca-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с певицей Ольгой Бузовой, признался, что испугался, когда впервые её увидел.

По словам фигуриста, на первой тренировке он даже не смог узнать Бузову, так как она не ехала, а передвигалась по льду и была скрюченной, хотя сейчас «очень старается», сообщает Sports.ru.

Это был силуэт скрюченной фигуры, издалека я даже не узнал, кто это, — сказал Соловьёв, добавив, что «закатил глаза» в тот момент.

В то же время спортсмен признался, что в Бузовой много упёртости, и выразил убеждение, что они вместе сработаются.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Ольга Бузова поделилась своими впечатлениями от первого выступления в шоу «Ледниковый период». Певица, в частности, рассказала, что «теряла дыхание», а также пережила «стресс, нервы».

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал на Первом канале в субботу, 3 октября. Зрители впервые увидели олимпийскую чемпионку Алину Загитову в роли телеведущей, пару ей составил Алексей Ягудин.