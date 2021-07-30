Звезда Comedy Woman Марина Федункив ответила на слухи об ориентации будущего мужа. Актриса пожелала всем девушкам «такого гея» в кровать, передаёт Telegram-канал Super.ru.

Поклонники актрисы ранее заподозрили, что молодой итальянский муж Федункив не большой любитель женщин. Актриса только два дня как замужем за предпринимателем Стефано Маджи, который на 12 лет её моложе, а в Сети уже появились провокационные снимки из жизни якобы того самого итальянца.

На кадрах Стефано позирует в обществе бородатого мужчины в очках и ведёт себя с ним очень нежно. На одном из фото он даже целует бородача в щёчку.

Девочки, да дай бог всем такого гея в кровать! Просто нашим СМИ очень надо было что-то написать, — заявила Марина.

Стефано, который в этот момент находился рядом с актрисой, также добавил: с мужчиной на фото они давние близкие друзья.

У нас, в Италии, мы не смотрим на ориентацию друзей, — отметил Стефано.

Сообщается, что свадьба молодожёнов пройдёт в рамках спецвыпуска шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».

Федункив была замужем дважды. С первым возлюбленным Сергеем Щелчковым брак не был оформлен документально и продлился 12 лет. Позже актриса расписалась с предпринимателем Михаилом, но и этот брак, несмотря на долгий срок, не сложился: спустя 13 лет супруги развелись. Детей у актрисы нет.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Федункив вышла замуж. По данным СМИ, в конце лета Федункив и Маджи устроят пышную свадьбу. Сообщается, что 37-летний предприниматель родом из Италии, но последние несколько лет живёт и работает в России.