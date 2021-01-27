Федосеева-Шукшина готова стать крёстной ребёнка Алибасова от любовницы

https://static.news.ru/photo/28501220-6116-11eb-9442-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крёстной матерью для ребёнка Алибасова от его любовницы. О намерении родить наследника заявила помощница продюсера Виктория Полторацкая, которая сейчас находится на пятом месяце беременности.

Ещё недавно Алибасов публично демонстрировал свои чувства к 30-летней помощнице и даже обещал на ней жениться. Но после по секрету сказал Федосеевой-Шукшиной, что за такой «спектакль» ему якобы заплатили миллион рублей. О разговоре с законным мужем артистка рассказала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале .

Он сказал мне: «Ну как ты не понимаешь, что всё это актёрство, что это постановка», — разъяснила обстановку народная артистка.

Актриса в присутствии молодой любовницы мужа держалась очень уверенно и даже не обращала внимания на колкости, которыми соперница пыталась задеть жену продюсера. Виктория Полторацкая косвенно подтвердила, что Алибасов отмечал новогодние праздники с Федосеевой-Шукшиной, так как с ней последний раз он общался 30 декабря.

В конце концов дело дошло до громкого заявления со стороны вдовы Василия Шукшина.

Я даже готова стать крёстной матерью вашему ребёнку, — сказала сопернице Федосеева-Шукшина, буквально введя её в ступор.

Позже актриса объяснила: она уверена, что никакого ребёнка Алибасова не будет. Эту историю уже пыталась реализовать другая молодая пассия продюсера, но в итоге всё дело закончилось «пшиком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина заявила о намерении вернуть непутёвого мужа, несмотря на то, как он распорядился её квартирой. Актрисе жаль супруга, она подозревает, что его специально спаивают, чтобы завладеть имуществом продюсера.