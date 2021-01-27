16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина готова стать крёстной ребёнка Алибасова от любовницы

06:09, 28 января 2021 21
Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крёстной матерью для ребёнка Алибасова от его любовницы. О намерении родить наследника заявила помощница продюсера Виктория Полторацкая, которая сейчас находится на пятом месяце беременности.

Ещё недавно Алибасов публично демонстрировал свои чувства к 30-летней помощнице и даже обещал на ней жениться. Но после по секрету сказал Федосеевой-Шукшиной, что за такой «спектакль» ему якобы заплатили миллион рублей. О разговоре с законным мужем артистка рассказала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Он сказал мне: «Ну как ты не понимаешь, что всё это актёрство, что это постановка», — разъяснила обстановку народная артистка.

Актриса в присутствии молодой любовницы мужа держалась очень уверенно и даже не обращала внимания на колкости, которыми соперница пыталась задеть жену продюсера. Виктория Полторацкая косвенно подтвердила, что Алибасов отмечал новогодние праздники с Федосеевой-Шукшиной, так как с ней последний раз он общался 30 декабря.

В конце концов дело дошло до громкого заявления со стороны вдовы Василия Шукшина.

Я даже готова стать крёстной матерью вашему ребёнку, — сказала сопернице Федосеева-Шукшина, буквально введя её в ступор.

Позже актриса объяснила: она уверена, что никакого ребёнка Алибасова не будет. Эту историю уже пыталась реализовать другая молодая пассия продюсера, но в итоге всё дело закончилось «пшиком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина заявила о намерении вернуть непутёвого мужа, несмотря на то, как он распорядился её квартирой. Актрисе жаль супруга, она подозревает, что его специально спаивают, чтобы завладеть имуществом продюсера.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео