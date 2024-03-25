Фанаты Пугачевой набросились на нее из-за молчания о теракте в «Крокусе» Фанаты Пугачевой обвинили ее в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Пользователи Instagram (деятельность запрещена в РФ) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. При этом пользователи Сети отмечают, что о трагических событиях высказались все члены ее семьи, даже Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Подписчики Пугачевой подчеркивают, что в соцсетях многие артисты выражают слова сочувствия родным пострадавших и погибших, а также анонсируют благотворительные акции. По их словам, террористическая атака не могла остаться без внимания со стороны певицы, но она почему-то предпочитает хранить молчание. Поклонники стали обвинять Пугачеву в лицемерии, напоминая, что она не раз заявляла о человеколюбии и часто с состраданием высказывалась о событиях на Украине и Израиле, а сейчас осталась безразличной. По их мнению, позиция Пугачевой в очередной раз показала, как она на самом деле относится к россиянам.

Ранее 25 марта Алла Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, решившей прервать концерт из-за сигнала воздушной тревоги в Кривом Роге. Артистка заявила, что душой с артисткой и назвала происходящие события ужасом.