Фадеев возмутился участием Крида в шоу «Голос.Дети» в качестве наставника

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос. Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник.

Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, — это факт. Чему он может научить? Учитель — это знание. У Крида что, есть музыкальное образование? Если он может быть учителем, то отлично, а если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые не могут учить, — цитирует Sobesednik Фадеева.

Он напомнил, что сам имеет педагогическое образование и является профессором музыки, а Крид — «молодой мальчик», который сам нуждается в наставнике. Фадеев добавил, что сам никогда не вернётся в «Голос», так как не хочет принимать участия в том, во что не верит.

Как сообщал NEWS.ru, кроме Крида наставниками в новом сезоне шоу «Голос.Дети» станут Светлана Лобода и Баста. При этом Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Новый сезон шоу стартует на Первом канале 12 февраля.