Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

https://static.news.ru/photo/3f3d82b6-3672-11eb-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/voice1tv

В новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками юных артистов станут Светлана Лобода, Баста и Егор Крид.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, для Крида роль наставника станет дебютной. В свою очередь Баста и Лобода уже выступали в качестве кураторов молодых исполнителей.

При этом Светлана Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

В ходе «слепых прослушиваний» каждый из наставников соберёт собственную команду из 15 человек, после чего участники будут соревноваться между собой за право выйти в финал шоу.

Победитель программы будет выбран по результатам зрительского голосования.

В качестве ведущих проекта предстанут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поделилась с подписчиками новыми успехами в творчестве. Она исполнила композицию «Снежинка» в музыкальном мультсериале «Енотки» «Союзмультфильма».