Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

В новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками юных артистов станут Светлана Лобода, Баста и Егор Крид.
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При этом Светлана Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
В ходе «слепых прослушиваний» каждый из наставников соберёт собственную команду из 15 человек, после чего участники будут соревноваться между собой за право выйти в финал шоу.
Победитель программы будет выбран по результатам зрительского голосования.
В качестве ведущих проекта предстанут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
Ранее NEWS.ru писал, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поделилась с подписчиками новыми успехами в творчестве. Она исполнила композицию «Снежинка» в музыкальном мультсериале «Енотки» «Союзмультфильма».