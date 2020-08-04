Евгений Петросян показал, на что готов ради молодой жены

https://static.news.ru/photo/6970f9f4-6d51-11ea-beee-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян решил заняться своим здоровьем ради своей возлюбленной Татьяны Брухуновой.

Телеведущий посетил частную клинику. Там массажист сделал ему несколько омолаживающих процедур, а также проверил растяжку звезды.

Вот, понимаете, растяжка. А этот агрегат, между прочим, наши придумали, — рассказал шоумен в Stories Instagram.

Сотрудник клиники легко поднимал ноги артиста на 90 градусов. Петросян даже охнул в какой-то момент, но затем продолжил занятие с тренером.

После этого Петросян посетил кафе, где решил побаловать себя алкогольным напитком.

После удалёнушки и диванушки хочется погулянушки, — пошутил Петросян.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Женой юмориста стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело, писал NEWS.ru.