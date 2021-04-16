«Это твой праздник»: Валерия поздравила маму со своим днём рождения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участник шоу «Маска» Марк Тишман, который скрывался в костюме Белого Орла и выбыл из гонки на прошлой неделе, высказался о Ламе. Он уверен, что знает артиста, который скрывается в костюме.

Тишман принял участие в афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале НТВ, где рассказал, как чувствовал себя на сцене, и что самое сложное для него было выступать на полусогнутых ногах. Если бы он...