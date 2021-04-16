«Это твой праздник»: Валерия поздравила маму со своим днём рождения

Российская певица Валерия поздравила с днём рождения свою маму. Артистка отметила, что на праздничный концерт мама приехать не сможет, потому что только недавно поставила прививку, и пока рано выходить в люди.
Мамулька моя, день моего рождения — твой праздник. Спасибо тебе за жизнь, за веру в меня и бесконечную любовь. Сегодня вечером на концерте непривычно будет тебя не видеть в зале, но ты будешь свои флюиды мне отправлять из дома, — написала Валерия в Instagram.
Она пообещала, что на день рождения самой мамы они отлично погуляют, а пока нужно беречь здоровье пенсионерки.
17 апреля народная артистка России празднует 53-летие.
Накануне своё 72-летие отметила Алла Пугачёва. Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поздравляет с днём рождения свою супругу вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. Поклонники не устают восхищаться талантом и стилем Примадонны, а также красотой и привлекательностью. На счету артистки пять браков и несколько бурных романов, писал NEWS.ru.