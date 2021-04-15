Галкин показал, как дети поздравили Пугачёву с днём рождения

https://static.news.ru/photo/ba79af74-9de5-11eb-b4be-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Скриншот с видео/maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поздравляет с днём рождения свою супругу Аллу Пугачёву вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. К 72-летию Примадонны семья приготовила для неё цветы, самодельные открытки и праздничный торт.

С днём рождения, любимая! — подписал видео Галкин.

На кадрах видно, как Пугачёва, что-то напевая, входит в комнату и тут же на неё обрушивается хор поздравлений. Гарри тут же предложил ей загадать желание, задув свечи на торте с клубникой. Пугачёва озвучила своё главное желание вслух — «чтоб воцарился мир на Земле».

Затем дети рассказали ей по очереди поздравительные стихотворения и подарили самостоятельно изготовленные открытки. Гарри пообещал ещё много сюрпризов вечером, когда на празднование соберутся гости.

После этого именинница перешла в столовую и увидела там специально испечённые для неё «вредные, но вкусные пирожки».

Как писал NEWS.ru, первой влюблённостью Пугачёвой, по слухам, в 17 лет стал будущий космонавт Герман Соловьёв. В 18 лет она отклонила предложение о замужестве от переводчика Валерия Романова. Она обещала дождаться его с арабо-израильской войны, но к его возвращению уже увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом. Влюблённые через несколько месяцев поженились, а в 1971 году Пугачёва родила дочь Кристину. Брак не выдержал испытания сценой и через четыре года отношения закончились.

В 1974–1976 годах ходили слухи, что Примадонна закрутила роман с композитором, основавшим ВИА «Весёлые ребята», Павлом Слободкиным. Он разглядел талант певицы и помог ей победить на конкурсе «Золотой Орфей», сделав аранжировку для песни «Арлекино».