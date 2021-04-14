Пугачёвой 72 года: названы самые знаменитые любовники и мужья певицы

Российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполняется 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету артистки пять браков и несколько бурных романов.
О главных мужчинах в жизни Пугачёвой
Влюблённые через несколько месяцев поженились, а в 1971 году Пугачёва родила дочь Кристину. Брак не выдержал испытания сценой и через четыре года отношения закончились.
В 1974-1976 годах ходили слухи, что Примадонна закрутила роман с композитором, основавшим ВИА «Весёлые ребята», Павлом Слободкиным. Он разглядел талант певицы и помог ей победить на конкурсе «Золотой Орфей», сделав аранжировку для песни «Арлекино».
После этого она флиртовала с Александром Буйновым. В одной из передач он рассказал, что в 1970-х как-то целовался с Пугачёвой, но дальше этого не зашло.
Почти все были в неё влюблены. Мне-то казалось, что только я... У неё всё было как надо — ножки, мини-юбка, — рассказывал Буйнов.
После этого певица познакомилась с режиссёром Александром Стефановичем, он пргласил её в ресторан несмотря на то, что у него имелась невеста, а Пугачёва, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Орбеляна. Однако замуж она вышла именно за режиссёра. После расставания с ним Алла Борисовна отмечала, что брак распался из-за его измен.
Музыкальный продюсер Евгений Болдин был концертным директором Пугачёвой. Он был женат, а она замужем за Стефановичем. И когда обе пары примерно в одно время расстались профессиональные отношения Болдина и Пугачёвой эволюционировали в романтические. Официально они были в браке восемь лет, но артистка призналась, что они скорее были профессиональными партнёрами и часто изменяли друг другу.
После этого у неё был небольшой роман с музыкантом Владимиром Кузьминым и четырёхлетние отношения с музыкантом Сергеем Челобановым. Они продлились вплоть до брака с Филиппом Киркоровым.
Примадонна чувствовала себя достаточно одинокой, и ухаживания Киркорова пришлись как нельзя кстати, пишет издание. Артист долго добивался её расположения и в 1994 году стал четвёртым мужем Пугачёвой.
Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит. И при этом официально продержалась с ним 10 лет, а неофициально — уже через год мы вместе не жили, — признавалась артистка.
Кикоров позднее рассказал, что слишком был занят собственной карьерой и не уделял Пугачёвой времени, а потому он сам виноват в их разрыве.
Певцы всё тянули с разводом, и всё было решено, когда Примадонна увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным. Пугачёва и Галкин долго скрывали отношения, но рано или поздно об этом стало известно. В 2011 году, после 10 лет сожительства, влюблённые расписались и обвенчались.
Как ранее писал NEWS.ru, через сто лет никто не вспомнит имён Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова или Николая Баскова, потому что они не имеют никакого отношения к искусству. У этих исполнителей, несмотря на всю их популярность, откровенно слабые песни, считает музыкальный критик Сергей Соседов.