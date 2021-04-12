«Много шлака»: Соседов объяснил, почему Пугачёву и Киркорова забудут

https://static.news.ru/photo/f9d53050-9c0d-11eb-84d2-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Через сто лет никто не вспомнит имён Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова или Николая Баскова, потому что они не имеют никакого отношения к искусству. У этих исполнителей, несмотря на всю их популярность, откровенно слабые песни, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же «Ибица», «Цвет настроения синий» — это всё чушь собачья и решительно не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых и негодных песен, много шлака, — сказал эксперт.

Он уверен, что даже таких артистов, как Клавдия Шульженко и Муслим Магомаев рано или поздно забудут. Современники этих артистов их знают и помнят, потому что были свидетелями их триумфа, но через 100 лет никто не вспомнит ни их фамилий, ни их песен.

Через сто лет вряд ли будут помнить Баскова, Киркорова, Пугачёву. Всё это уйдёт. Останутся Чайковский, Рахманинов, Глинка, Мусоргский, — пояснил Соседов в беседе с «Вечерней Москвой».

Что же касается классической русской музыки, Соседов напомнил, что Чайковский может конкурировать только с Моцартом. Композитора ежедневно слышат тысячи людей в разных концертных залах мира.

Как ранее писал NEWS.ru, Соседов высказался о современных звёздах российской эстрады. По его мнению, сейчас творчество уходит на последнее место, никто не озабочен качеством исполняемого материала, «поют абы что» и «пишут сами».