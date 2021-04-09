«Поют абы что»: Соседов рассказал о причинах упадка на российской эстраде

https://static.news.ru/photo/1a8309b0-9a08-11eb-a969-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о современных звёздах российской эстрады. По его мнению, сейчас творчество уходит на последнее место, никто не озабочен качеством исполняемого материала, «поют абы что» и «пишут сами».

Как отметил Соседов, в современных песнях даже текстов нет, есть просто набор слов, а вместо сочинения качественных песен артисты занимаются своей раскруткой в Интернете и эпатажем.

Такая ситуация — это последствия всеобщего тотального кризиса времени, эпохи, вкусов, музыкальной моды. Раньше, по словам критика, была великая композиторская и поэтическая школа: Дунаевский, Фрадкин, Колмановский, Таривердиев, Пахмутова, Богословский, Зацепин, Тухманов и другие. При этом даже у великих утверждали песни, репертуар, артисты сдавали целые программы своим худсоветам, а каждая песня утверждалась отдельно.

Сегодня вся эта композиторская и поэтическая школа выброшена, уничтожена, каждый сам пишет то, что может. Все стали авторами песен. Нет худсоветов, нет цензуры — каждый выдает то, что хочет. Любой шлак — это позволительно, — отметил он в интервью «Вечерней Москве».

Соседов считает, что посредственное исполнение на современной эстраде появилось также и в связи с приходом Интернета. Появился огромный выбор невыдающихся исполнителей и с ними много случайных, пустых, негодных песен.

С приходом Интернета всё девальвировалось, измельчало, разбилось на мелкие осколки, и большая советская эстрада, как огромный корабль, развалилась, всё разбилось на осколки, сегодня поют осколки, битое стекло поёт. Это пришло к нам с Запада, это не наша задумка, — пояснил критик.

Соседов привёл в пример таких мэтров эстрады, как Филипп Киркоров и Николай Басков, которые также подались влиянию времени и стали записывать дуэты с молодыми. То, что они выглядят смешно в таких дуэтах, они не думают, любой пиар хорош, кроме некролога, подчеркнул эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сергей Соседов назвал имя певицы, которая, по его словам, всю жизнь пела под фонограмму. Это Ирина Аллегрова, которая, по словам скандального эксперта, «всегда халтурила».