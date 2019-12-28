https://static.news.ru/photo/17c24c2a-2b48-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Елена Корикова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Елена Корикова поразила поклонников идеальной фигурой в блестящем обтягивающем сценическом наряде. Костюм демонстрирует, что у 47-летней звезды сериала «Бедная Настя» нет ни одного лишнего килограмма.

На фото Корикова в наряде, состоящем из белого мини-платья и верхнего полупрозрачного одеяния, которое украшено блёстками. Образ актрисы дополнен простой причёской и нехитрым макияжем с акцентом на губы, сообщает argumenti.ru.

Поклонники актрисы с восхищением прокомментировали снимок и попросили актрису поделиться секретом молодости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Елена Корикова возмутилась сплетнями вокруг артисток Анастасии Заворотнюк и Натальи Бочкарёвой. По её словам, многие СМИ готовы передавать ложную информацию.