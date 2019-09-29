https://static.news.ru/photo/94fd2a78-e315-11e9-825a-fa163e074e61_660.jpg Елена Корикова Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Елена Корикова возмутилась сплетнями вокруг артисток Анастасии Заворотнюк и Натальи Бочкарёвой. По её словам, многие СМИ готовы передавать ложную информацию.

В нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию, т. к. только слышат известную фамилию — тут же передают информацию желтой прессе, и понеслось. Правда только в том, что обратились. А дальше — насколько фантазии хватит напишут. Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни, — написала Корикова на своей странице в Instagram .

Актриса призвала Министерство культуры России взять этот вопрос под личный контроль. Она отметила необходимость принятия закона о неприкосновенности частной жизни артистов. По её мнению, это позволит процветать в стране искусству, а не сплетням о людях, «которые его создают».

Ранее News.ru сообщал, что певец Андрей Ковалёв, друг Натальи Бочкарёвой, рассказал о состоянии актрисы после скандала с её задержанием. По его словам, Бочкарёва сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми. Музыкант отметил, что актриса может рассчитывать на помощь друзей, а саму ситуацию, на его взгляд, не стоит «раздувать».