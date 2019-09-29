Елена Корикова Елена Корикова Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Елена Корикова возмутилась сплетнями вокруг артисток Анастасии Заворотнюк и Натальи Бочкарёвой. По её словам, многие СМИ готовы передавать ложную информацию.

В нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию, т. к. только слышат известную фамилию — тут же передают информацию желтой прессе, и понеслось. Правда только в том, что обратились. А дальше — насколько фантазии хватит напишут. Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни, — написала Корикова на своей странице в Instagram.

Актриса призвала Министерство культуры России взять этот вопрос под личный контроль. Она отметила необходимость принятия закона о неприкосновенности частной жизни артистов. По её мнению, это позволит процветать в стране искусству, а не сплетням о людях, «которые его создают».

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Добрый день,мои дорогие подписчики!Заранее извиняюсь,что в воскресный день публикую именно такой пост,но то что ’эти’’ (язык не поворачивается назвать их людьми) творят,это уже беспредел.В нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу,ни в полицию,т.к.только слышат известную фамилию,тут же передают информацию желтой прессе и понеслось.Правда только в том,что обратились.А дальше-насколько фантазии хватит напишут.Они разрушают жизнь людям искусства ,лишая нас работы,личной жизни,а иногда и самой жизни.Так было с режиссёром всеми теперь любимого фильма ’Барышня-Крестьянка’’,Алексеем Николаевичем Сахаровым.Мы в год выхода фильма получили все возможные призы и за лучший фильм и за лучшую женскую роль,но нашлись и те,кто писал гадкие статьи про этот фильм.Одна из таких статей попалась на глаза А.Н.После прочтения,как рассказала его жена,А.Н.стало плохо с сердцем и он умер...А ’этот’’,кто написал,наверное до сих пор живет.Только как он с этим живет?...У меня вопрос к Министру Культуры Российской Федерации,Владимиру Мединскому.Есть ли у деятелей искусства в нашей стране,хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы про нас?Если да,то куда обращаться? И не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов?Тогда в нашей стране будет процветать искусство,а не сплетни о людях,которые его создают. @vr_medinskiy #министркультуры #вопросы #правительство #праваграждан #Россия #законы #защита #актеры #korikovaofficial #фильмбарышнякрестьянка #фото (Фотография с проб на роль в фильме ’Барышня-Крестьянка’’).#всемдобра #

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)

Ранее News.ru сообщал, что певец Андрей Ковалёв, друг Натальи Бочкарёвой, рассказал о состоянии актрисы после скандала с её задержанием. По его словам, Бочкарёва сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми. Музыкант отметил, что актриса может рассчитывать на помощь друзей, а саму ситуацию, на его взгляд, не стоит «раздувать».

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