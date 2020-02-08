https://static.news.ru/photo/a140f20a-4a95-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: MIHALKOVA/instagram.com

Бывшая актриса из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как попала в шторм на Багамах.

В январе Михалкова взяла творческий отпуск и отправилась в путешествие. Как сообщил портал «Телепрограмма», на Багамах звезда попала в шторм и едва не стала жертвой стихии.

Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее, — написала она в соцсетях.

Ранее артистка выложила в Instagram видеоролик, где она осторожно заходит в Атлантический океан, а затем с визгом убегает от накатившей волны. Сейчас Михалкова уже вернулась в Москву.

NEWS.ru сообщал, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж. Результат работы известного визажиста Ирины Митрошкиной она выложила на своей странице в Instagram.