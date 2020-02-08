Бывшая актриса из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как попала в шторм на Багамах.
В январе Михалкова взяла творческий отпуск и отправилась в путешествие. Как сообщил
Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее, — написала она в соцсетях.
Ранее артистка выложила в Instagram видеоролик, где она осторожно заходит в Атлантический океан, а затем с визгом убегает от накатившей волны. Сейчас Михалкова уже вернулась в Москву.
NEWS.ru сообщал, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж. Результат работы известного визажиста Ирины Митрошкиной она выложила на своей странице в Instagram.
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