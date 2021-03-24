Экс-жених Бузовой намекнул на роман со своей помощницей

https://static.news.ru/photo/34d0b9f2-8ced-11eb-87a5-96000091f725_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший жених Ольги Бузовой Дава дал понять, что крутит роман со своей помощницей Анной Маковской. Он публично обратился к девушке в Сети.

Манукян поблагодарил помощницу за верность и признал, что она лучшая.

Спасибо тебе большое. Люди приходят и уходят. А ты всегда рядом. Лучшая, — написал Дава в комментариях к одному из постов Маковской в Instagram.

Вполне возможно, что, говоря об «уходящих» людях, Манукян имел в виду Ольгу Бузову, с которой расстался два с половиной месяца назад. На это крайне негативно отреагировали поклонники телеведущей, которые считают, что Манукян просто бросил Ольгу.

«Прекращай ныть везде о несчастной любви», «Тебя хорошо Оля раскрутила, вон концертики даёшь. Как долго горевал после разрыва?!», «Прям всегда рядом? Видимо, поэтому другие „люди и ушли“... Всё понятно», возмущаются подписчики.

Многие поклонники Бузовой пришли к выводу, что девушка, которую Манукян недавно якобы нечаянно показал в своей постели, это и есть его помощница Маковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) около двух месяцев назад расстался с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, он тратил на возлюбленную приличные деньги — не скупился на подарки и сюрпризы.