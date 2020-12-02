Экс-жена Прилучного улетела с детьми на Мальдивы, несмотря на травму актёра

https://static.news.ru/photo/bec42066-351f-11eb-9465-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агата Муцениеце улетела вместе с детьми на Мальдивы, пока её бывший муж Павел Прилучный залечивает тяжёлую травму. Фото с дочерью и сыном в салоне самолёта актриса опубликовала в Instagram.

Угадайте, куда мы летим? И поделайте нам хорошего отдыха, — подписала снимок бывшая жена Прилучного.

Гадать пользователям долго не пришлось — Муцениеце всегда мечтала об этой поездке и делилась планами с подписчиками. А вот её бывший супруг Павел Прилучный сейчас проходит курс реабилитации после того, как получил серьёзные черепно-лицевые травмы.

Раскрывать подробности инцидента широкой публике актёр не стал, известно только, что на него напали и в момент нападения Прилучный был трезв. По словам очевидцев, он первым делом позвонил из больницы бывшей жене и рассказал о случившемся. Но навещала в клинике Прилучного его новая подружка Мирослава Карпович.

Интересно, что на момент отъезда бывшей жены с детьми в отпуск, пишут СМИ, Прилучный появился дома. Но подробности происшествия он всё равно не сообщает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Актёр Павел Прилучный, известный по сериалу «Мажор», выписан из больницы после госпитализации с серьёзными травмами, заявила агент артиста Екатерина Сычёва. 24 ноября калининградская полиция пришла к владельцу клуба «Завод» Владимиру Семёнову после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.