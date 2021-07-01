Экс-жена Аршавина Казьмина ужаснула своей внешностью после болезни

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина привела в ужас зрителей своей изменившейся из-за страшной болезни внешностью. Бывшая красотка показалась на шоу Бориса Корчевникова с перевязанными ногами и лицом, наполовину заклеенным пластырем.

Казьмина переживает серьёзные проблемы со здоровьем — с каждым днём из-за аутоимунного заболевания ей становится всё хуже. Буквально недавно бывшая жена футболиста была на волосок от смерти. Из-за болезни у Казьминой развился некроз тканей, из-за чего провалился нос.

Кадр из программы "Судьба человека"

У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль, — пожаловалась бывшая журналистка и модель.

Казьмина кроме болезни измучена разбирательствами с бывшим мужем и свекровью. Мать футболиста обвиняет её в краже крупной суммы денег, хотя экс-невестка уверяет, что это общие деньги, которыми она пользовалась как жена Аршавина.

У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас всё крутится вокруг того, что я что-то украла... Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи, — ну взяла три ляма и потратила. Ты простишь! Это же твоя жена, — высказала свою точку зрения насчёт траты трёх миллионов рублей Казьмина.

Экс-жена Аршавина пояснила Корчевникову, что бывшая свекровь её «просто не любит», потому что она надеется, что её сын будет всегда рядом с ней.

Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. У неё было два брака. И мечта всей её жизни, чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, мол, ты будешь удачлив, а эти жёны тебе только мешают, — высказалась на шоу экс-жена спортсмена.

Как сообщалось ранее, мать Андрея Аршавина Татьяна обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в том, что ты пытается забрать единственную недвижимость сына, имея при этом своё жильё. Мать футболиста в очередной раз выиграла суд у бывшей невестки, отсудив дом в Коломягах под Санкт-Петербургом.