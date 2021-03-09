Экс-возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки

https://static.news.ru/photo/a8924216-80f9-11eb-bd65-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/dariia_palyey_1

Бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, также известный как Дава, назвал танцовщицу Дарью Палей примером преданной девушки. Он написал это в комментарии под публикацией в Instagram, где Палей запечатлена вместе с мужем.

Блогер назвал девушку профессионалом своего дела и заверил, что он всегда рядом с её семьёй.

Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье, — написал Манукян.

Он знаком с Палей по шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1». Пара заняла второе место, уступив победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.

Однако этот тандем оказался в центре скандала после разрыва отношений Манукяна и Бузовой, о котором певица объявила в январе 2021 года. По её словам, бывший возлюбленный «творил страшные и непонятные вещи».

Поклонники телеведущей стали обвинять Палей в том, что это именно она разрушила звёздную пару. Вначале танцовщица отмалчивалась, но потом все упрёки отвергла. Она заявила, что у неё есть «любимый муж» и дочка, которой годик.

Комментарий, оставленный Манукяном в соцсети, вызвал новую волну перебранки между «давафилами» и «бузофилами», как они сами друг друга называют. Некоторые высказали мнение, что на фоне произошедших недавно событий реплика блогера звучит слишком двусмысленно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова возмутилась в Сети тем, что якобы оказалась заблокирована в Instagram у Палей. При этом на её скриншоте было видно, что дело явно обстоит наоборот: именно танцовщица оказалась заблокирована в аккаунте поющей ведущей. Вскоре жертва несчастной любви публикацию удалила.