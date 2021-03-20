Экс-ведущая шоу «Битва экстрасенсов» рассказала о домогательствах акртисы

https://static.news.ru/photo/deae659e-8abf-11eb-9d57-96000091f725_660.jpg Вера Сотникова Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova

Знаменитая актриса и бывшая ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова призналась Лере Кудрявцевой в передаче «Звёзды сошлись» на канале НТВ, как её однажды домогалась известная актриса.

Сотникова не стала называть её имени.

Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание, — призналась телеведущая.

Она призналась, что задала девушке вопрос: «Это бзик, или что?». На это актриса, которая приставала к Сотниковой, ответила вопросом, было ли у неё когда-нибудь такое, что «влюбляешься в человека, подходишь мужчине и испытываешь чувства?».

Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: «А у меня так к женщинам», — заявила Вера Сотникова, отметив, что такое специально не придумаешь.

Сотникова добавила, что актриса была «очень красивая, прямо очень».

Вера Сотникова — известная российская актриса и продюсер, обладательница «Золотого орла» за сериал «Людмила».

На этой же передаче дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария потребовала, чтобы все присутствующие в студии считали её мужчиной, называли по имени Аэм Тиллмари.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анастасия Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты. «Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц», — рассказала актриса, получившая известность благодаря роли в сериале «Улица разбитых фонарей».