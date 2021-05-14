Экс-солистка «ВИА Гры» начала «новую старую жизнь»

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Украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что начала «новую старую жизнь». По её словам, напряжённый график, съёмки клипа «на двух континентах», калорийная американская кухня, разные часовые пояса и «желание праздника в Киеве» устроили «бардак в голове» звезды.

В гостиничном номере хаос. На оба Инстаграм [аккаунта] нет времени, и ноль контента. Постоянное желание спать. Не ресурсное состояние. Вдруг куда-то исчезли деньги. Опять началась крапивница или аллергия. <...> И тут я поняла всё. Пора начинать новую старую жизнь. А что это означает? Взять управление в свои руки, — отметила Седокова.

Исполнительница призналась, что последние две недели её жизнь неслась со скоростью суперкара Bugatti Chiron. В апреля 2021-го она решила стать полиглотом и понимать как можно больше языков мира. Она уверена, что способна «перевести любой язык», однако владеет лишь русским, украинским, английским, а также немного сербским и испанским, который сейчас учит. А вот латышский, родной для её супруга баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы оказался для девушки сложным. Она призналась, что без знания языка не может понять, о чём именно муж переписывается или говорит с другими.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Певица попала в группу, когда ей было 23 года. При этом она была знакома с братьями Меладзе ещё до того, как оказалась в «ВИА Гре». Найник не планировала менять свою профессию с высоким уровнем дохода, однако продюсер пообещал ей «полнейшее уважение», если она станет участницей группы.