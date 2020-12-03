Экс-солистка «Комбинации» рассказала об экстазе Соседова на шоу

https://static.news.ru/photo/a4a5472e-3564-11eb-9baf-fa163e074e61_660.jpgСергей СоседовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член жюри шоу «Ты — суперстар» Сергей Соседов доходит до экстаза во время обсуждения номеров, рассказала участница программы, экс-солистка «Комбинации» Татьяна Иванова. Из-за этого иногда возникают небольшие конфликты.
Сергей, когда заходится в экстазе, перестает контролировать слова. А я, как человек дворовой закалки, не совсем приличной иногда, к словам цепляюсь. Реагирую на тех, кто неконтролируемо их произносит, — сказала Иванова порталу Sobesednik.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что Соседов призвал «бедствующих» звёзд продавать своё имущество: яхты, автомобили и виллы.