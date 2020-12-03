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Экс-солистка «Комбинации» рассказала об экстазе Соседова на шоу

15:21, 03 декабря 2020
Сергей Соседов Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член жюри шоу «Ты — суперстар» Сергей Соседов доходит до экстаза во время обсуждения номеров, рассказала участница программы, экс-солистка «Комбинации» Татьяна Иванова. Из-за этого иногда возникают небольшие конфликты.

Сергей, когда заходится в экстазе, перестает контролировать слова. А я, как человек дворовой закалки, не совсем приличной иногда, к словам цепляюсь. Реагирую на тех, кто неконтролируемо их произносит, — сказала Иванова порталу Sobesednik.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Соседов призвал «бедствующих» звёзд продавать своё имущество: яхты, автомобили и виллы.

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