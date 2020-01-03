У экс-солистки группы SEREBRO Кати Кищук появился новый возлюбленный — 25-летний рэпер из Великобритании Slowtai.
Пара вместе проводит новогодние каникулы в жарких странах, а сам рэпер часто публикует в сторис снимки с российской певицей. Недавно влюблённые продемонстрировали страстный поцелуй в прямом эфире в личном микроблоге Кищук.
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По словам Кищук, она старается не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте у неё сейчас работа.
Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек, — отметила она.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшие солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина и Катя Кищук привели в восторг посетителей московского гей-клуба «Центральная станция».
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