https://static.news.ru/photo/74f9123a-2ef8-11ea-ab93-fa163e074e61_660.jpg Катя Кищук Фото: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___/instagram.com

У экс-солистки группы SEREBRO Кати Кищук появился новый возлюбленный — 25-летний рэпер из Великобритании Slowtai.

Пара вместе проводит новогодние каникулы в жарких странах, а сам рэпер часто публикует в сторис снимки с российской певицей. Недавно влюблённые продемонстрировали страстный поцелуй в прямом эфире в личном микроблоге Кищук.

Как пишет Starhit, рэперу Slowtai предрекают большое будущее и уже ставят в один ряд с Канье Уэстом и Jaz-Z. Катя Кищук после ухода из группы выпустила сольный альбом «22К», который сейчас активно продвигает на Западе.

По словам Кищук, она старается не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте у неё сейчас работа.

Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек, — отметила она.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина и Катя Кищук привели в восторг посетителей московского гей-клуба «Центральная станция».