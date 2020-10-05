Экс-солист «Лесоповала» рассказал, что бедствовал после ухода из группы

https://static.news.ru/photo/84d65628-06a1-11eb-b943-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sergeykuprik_official_new

Сергей Куприк, экс-солист группы «Лесоповал», сообщил, что время после решения об уходе из коллектива оказалось трудным для его семьи.

Музыкант рассказал, что распрощался с группой в 2008 году на дружеской ноте и заранее предупредил её участников и руководителя о своём уходе.

Говорил Михаилу Таничу об этом, ребята все знали. Я уходил в никуда. Просто ушёл тихо. Потом с женой Катей постепенно начали всё заново. Даже ссорились, говорил ей, что из-за неё ушел из группы. Я остался без работы и средств к существованию. Но Катя знала — всё у нас будет нормально, — вспомнил Куприк в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Сейчас музыкант занимается своей сольной карьерой, выступает, в том числе для солдат и заключённых. Он живёт в браке с Екатериной, с которой познакомился во время гастролей в США. Позже она стала его директором.

Он подчеркнул, что серьёзно относился к творчеству как во время работы в «Лесоповале», так и после. Михаил Танич, по словам Куприка, создал музыкальный коллектив, чтобы донести до людей мысль о том, что убивать, воровать и неправильно жить плохо.

Мы в песнях всегда говорили, что так поступать нельзя, если так делать, неотвратимо будет наказание, тебе придётся за это всё ответить, — поделился артист.

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