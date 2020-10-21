Экс-невеста Тимати решила избавиться от элитной квартиры в Москве

Бывшая неофициальная супруга Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова захотела избавиться от элитной квартиры в Москве.
Светская львица отметила, что самостоятельно заработала на жильё площадью 100 квадратных метров.
Сейчас я её продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень не скоро, — написала модель в Instagram.
Известно, что после расставания с Тимати девушка получила трёхэтажный пентхаус в одной из высоток на Шаболовке.
Ранее NEWS.ru писал, что Решетова поделилась с подписчиками новой фотографией сына.
Модель опубликовала в своём Instagram снимок, на котором маленький Ратмир играет с красной розой.