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Экс-невеста Тимати решила избавиться от элитной квартиры в Москве

22:55, 21 октября 2020
Анастасия Решетова Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Бывшая неофициальная супруга Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова захотела избавиться от элитной квартиры в Москве.

Светская львица отметила, что самостоятельно заработала на жильё площадью 100 квадратных метров.

Сейчас я её продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень не скоро, — написала модель в Instagram.

Известно, что после расставания с Тимати девушка получила трёхэтажный пентхаус в одной из высоток на Шаболовке.

Ранее NEWS.ru писал, что Решетова поделилась с подписчиками новой фотографией сына.

Модель опубликовала в своём Instagram снимок, на котором маленький Ратмир играет с красной розой.

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