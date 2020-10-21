Экс-невеста Тимати решила избавиться от элитной квартиры в Москве

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Старший сын звезды сериала «Интерны» Юлии Назаренко в рамках шоу «Прямой эфир» заявил, что мать выгнала его из дома в возрасте 14 лет.

По словам молодого человека, Назаренко перестала с ним общаться и потребовала, чтобы он выписался из квартиры. Взамен актриса предлагает своему сыну поселиться в общежитии — она приобрела комнату и оформила...