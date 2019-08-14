https://static.news.ru/photo/70513724-be7a-11e9-8f14-fa163e074e61_660.jpg Пэрис Хилтон и Крис Зилка Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший молодой человек светской львицы Пэрис Хилтон, американский актёр Крис Зилка, решил избавиться от старой татуировки, посвящённой экс-возлюбленной. Он отправился в тату-салон и перекрыл имя знаменитости изображением гориллы.

По мнению Зилки, Пэрис Хилтон — обезьяна. Он заявил, что эти животные мирные и очень ему симпатичны. Татуировка обошлась актёру в $1300.

Зилке и Хилтон были одной из самых красивых пар американского шоу-бизнеса. Актёр в какой-то момент предложил своей пассии руку и сердце, однако она ответила отказом, передаёт Пятый канал .

Ранее News.ru писал, что американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье. Санаторий «Деренивская Купиль» находится в 20 километрах от Ужгорода.