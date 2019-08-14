Бывший молодой человек светской львицы Пэрис Хилтон, американский актёр Крис Зилка, решил избавиться от старой татуировки, посвящённой экс-возлюбленной. Он отправился в тату-салон и перекрыл имя знаменитости изображением гориллы.
По мнению Зилки, Пэрис Хилтон — обезьяна. Он заявил, что эти животные мирные и очень ему симпатичны. Татуировка обошлась актёру в $1300.
Зилке и Хилтон были одной из самых красивых пар американского шоу-бизнеса. Актёр в какой-то момент предложил своей пассии руку и сердце, однако она ответила отказом, передаёт
Ранее News.ru писал, что американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье. Санаторий «Деренивская Купиль» находится в 20 километрах от Ужгорода.