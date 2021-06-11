Экс-бойфренд Ирины Шейк отреагировал на новость о её романе с Канье Уэстом

https://static.news.ru/photo/b9280ca8-cab6-11eb-b9aa-96000091f725_660.jpg Брэдли Купер Фото: bradleycooper__original/instagram.com

Бывший возлюбленный Ирины Шейк американский актёр Брэдли Купер отреагировал на новость о её романе с репером Канье Уэстом. Экс-бойфренд модели поддержит любой её выбор, передаёт Us Weekly.

Источник журнала, знакомый с ситуацией, сообщил, что Купера нисколько не задевает выбор Шейк. После разрыва у звёзд сложились хорошие дружеские отношения. Тем более они растят общую дочь — Лею де Сьен Шейк Купер.

Брэдли полностью поддерживает любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива, — пояснил источник.

Напомним, что пара встречалась с 2015 по 2019 год. По итогу разрыва Шейк и Купер согласились оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью.

Что касается Ирины и Канье, слухи об их отношениях всё больше распространяются. В романе их заподозрили западные СМИ. Отмечалось, что никто пока не знает, можно ли это назвать отношениями, однако определённый интерес друг к другу у супермодели и рэпера есть. Позднее стало известно, что Канье решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели. Пару заметили во время прогулки на территории отеля, и по словам очевидцев, они оба улыбались и радовались совместной компании.

Шейк и Уэст знакомы более 10 лет. В 2010-м модель приняла участие в съёмках клипа рэпера на песню Power, в котором предстала в образе ангела. Через два года она выступила на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста West's Yeezy на Неделе моды в Париже. Около месяца назад фотографы сфотографировали модель в футболке DMX, созданной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga.

В январе стало известно, что Ким Кардашьян подала на развод после восьми лет брака с Канье. Причину пара не назвала, но близкие к чете Уэста и Кардашьян сообщили, что знаменитости испытывали трудности в отношениях на протяжении нескольких лет.