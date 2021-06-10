Канье Уэст и русская топ-модель Ирина Шейк теперь пара

После развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели Ирины Шейк. Об этом сообщает портал TMZ.
Пару заметили во время прогулки на территории отеля, и по словам очевидцев, они оба улыбались и радовались совместной компании, об этом свидетельствуют снимки, полученные Daily Mail.
В январе стало известно, что Ким Кардашьян подала на развод после восьми лет брака со знаменитым рэпером. Причину пара не назвала, но близкие к чете Уэста и Кардашьян сообщили, что знаменитости испытывали трудности в отношениях на протяжении нескольких лет.
Ранее поклонники американского рэпера Канье Уэста написали ему в социальной сети Instagram рецепт борща после слухов о романе с российской моделью Ириной Шейк. Фанаты «прибежали» в комментарии к публикации звезды, когда музыкант проголосовал на выборах главы США.