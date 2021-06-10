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Шоу-бизнес

Канье Уэст и русская топ-модель Ирина Шейк теперь пара

23:15, 10 июня 2021
Фото: irinashayk/instagram.com

После развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели Ирины Шейк. Об этом сообщает портал TMZ.

Пару заметили во время прогулки на территории отеля, и по словам очевидцев, они оба улыбались и радовались совместной компании, об этом свидетельствуют снимки, полученные Daily Mail.

В январе стало известно, что Ким Кардашьян подала на развод после восьми лет брака со знаменитым рэпером. Причину пара не назвала, но близкие к чете Уэста и Кардашьян сообщили, что знаменитости испытывали трудности в отношениях на протяжении нескольких лет.

Ранее поклонники американского рэпера Канье Уэста написали ему в социальной сети Instagram рецепт борща после слухов о романе с российской моделью Ириной Шейк. Фанаты «прибежали» в комментарии к публикации звезды, когда музыкант проголосовал на выборах главы США.

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