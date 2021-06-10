Канье Уэст и русская топ-модель Ирина Шейк теперь пара

https://static.news.ru/photo/a62836c0-ca28-11eb-83fd-96000091f725_660.jpg Фото: irinashayk/instagram.com

После развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели Ирины Шейк. Об этом сообщает портал TMZ.

Пару заметили во время прогулки на территории отеля, и по словам очевидцев, они оба улыбались и радовались совместной компании, об этом свидетельствуют снимки, полученные Daily Mail.

EXCLUSIVE PICTURES: Kanye West and Irina Shayk are dating! https://t.co/F0DuDXX4OM — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2021

В январе стало известно, что Ким Кардашьян подала на развод после восьми лет брака со знаменитым рэпером. Причину пара не назвала, но близкие к чете Уэста и Кардашьян сообщили, что знаменитости испытывали трудности в отношениях на протяжении нескольких лет.

Ранее поклонники американского рэпера Канье Уэста написали ему в социальной сети Instagram рецепт борща после слухов о романе с российской моделью Ириной Шейк. Фанаты «прибежали» в комментарии к публикации звезды, когда музыкант проголосовал на выборах главы США.