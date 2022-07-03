Егор Крид попал в больницу с резким ухудшением самочувствия

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Егор Крид

Егор Крид госпитализирован в клинику в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом он сам написал в Telegram-канале, сообщив, что проблемы со здоровьем у него начались ещё 1 июля.

В качестве подтверждения исполнитель опубликовал фото из больничной палаты. По словам артиста, весь день его осматривали врачи, чтобы выяснить причину ухудшения общего состояния. Он прошёл все виды обследования, включая гипноз, но причину своего резкого ухудшения самочувствия певец не называет.

Крид старается сохранить присутствие духа и даже шутит, что лежит «весь обвешанный проводами».

Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырёх белых стенах, но если что — есть кнопка вызова медсестры, — пишет артист.

По его словам, в ближайшие два дня он намерен отдыхать, смотреть сериалы и общаться с поклонниками.

Между тем бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала видеозапись, в которой продемонстрировала свои штаны с надписью «Егор Крид» и отметила исполнителя. Фанаты Крида расценили действия Егора и Дилары как намек на то, что у них завязался любовный роман или они начинают флиртовать друг с другом.