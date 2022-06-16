Крида уличили в романе с бывшей женой Моргенштерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала видеозапись, в которой продемонстрировала свои штаны с надписью «Егор Крид» и отметила исполнителя. В ответ на это Крид переслал ролик в свой Telegram-канал и отметил хороший вкус девушки.

У Дилары явно лучшие штаны, — подметил музыкант.

Фанаты Крида расценили действия Егора и Дилары как намек на то, что у них завязался любовный роман или они начинают флиртовать друг с другом.

Она бросила Моргенштерна, потому что полюбила Крида, — считает одна из подписчиц исполнителя.

Другая остроумно подметила, что таким образом Дилара «теперь переключилась на другого музыканта».

Также пользователи сети оценили сами штаны, в которых предстала экс-супруга Моргенштерна, и засыпали комментарии под постом вопросами «Где купить такие же?».

После публикации видеороликов Егор Крид и Дилара Зинатуллина никак не комментировали свои отношения.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна за отказ исполнять свои песни на русском языке. Он сравнил музыканта с большим слоном, который «гадит бульварным дерьмом» и совершает тем самым «преступление» против подрастающего поколения россиян.