Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала видеозапись, в которой продемонстрировала свои штаны с надписью «Егор Крид» и отметила исполнителя. В ответ на это Крид переслал ролик в свой Telegram-канал и отметил хороший вкус девушки.
У Дилары явно лучшие штаны, — подметил музыкант.
Фанаты Крида расценили действия Егора и Дилары как намек на то, что у них завязался любовный роман или они начинают флиртовать друг с другом.
Она бросила Моргенштерна, потому что полюбила Крида, — считает одна из подписчиц исполнителя.
Другая остроумно подметила, что таким образом Дилара «теперь переключилась на другого музыканта».
Также пользователи сети оценили сами штаны, в которых предстала экс-супруга Моргенштерна, и засыпали комментарии под постом вопросами «Где купить такие же?».
После публикации видеороликов Егор Крид и Дилара Зинатуллина никак не комментировали свои отношения.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна за отказ исполнять свои песни на русском языке. Он сравнил музыканта с большим слоном, который «гадит бульварным дерьмом» и совершает тем самым «преступление» против подрастающего поколения россиян.