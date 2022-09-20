«Ее право говорить так»: Лещенко вступился за Пугачеву Лещенко назвал заявление Пугачевой способом заступиться за своего мужа

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лев Лещенко

Лев Лещенко объяснил скандальное заявление Пугачевой о просьбе признать ее иноагентом попыткой вступиться за своего мужа. Певец считает, что артистка защищала близкого человека, как сделал бы это любой член семьи, пишет «Абзац».

Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала. Ее право говорить так, — считает полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

По мнению Лещенко, Пугачева фактически не касалась политики, говорила она только о личных качествах супруга, Максима Галкина (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022). Но многие увидели в ее публикации и политический подтекст.

Между тем, Telegram-канал «Я все вам расскажу» сообщает, что Пугачева приехала в Москву, чтобы лично просить за мужа высшее руководство страны. Это произошло еще до того, как Галкин получил статус иноагента. По сведениям канала, Пугачева просила очень активно, но ей одновременно отказали Песков и Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призыв Аллы Пугачевой включить ее в реестр иностранных агентов. По его словам, этот вопрос ни каким образом не относится к Кремлю.