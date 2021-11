Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards получил британский певец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits стала лучше в номинации «Лучшая песня». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

И победителем MTV EMA 2021 в номинации «Лучшая песня» становится... Эд Ширан, — говорится в сообщении.

Также на главный приз претендовали Джастин Бибер с композицией Peaches, певицы певицы Doja Cat с песней Kiss Me More и Оливия Родриго с композицией Drivers License, репер Lil Nas X с треком Montero, а также Бибер и the Kid Laroi с совместной композицией Stay.

Кроме того, Эд Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель».

Победителем сразу в четырёх номинациях стала корейская поп-группа BTS. Она вяла призы в категориях Лучшая группа«, «Лучший поп-исполнитель», «Лучший K-Pop-исполнитель» и «Самая большая фанатская база».

Премия MTV Awards была учреждена одноимённым музыальным телеканалом в 1994 году. Церемония награждения проводится ежегодно.

Эд Ширан — один из наиболее успешных коммерческих артистов современности, четырежды лаурат премии «Грэмми», пяти премий Brit Awards, гшести Billboard Awards и многих других.

Ранее пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены.