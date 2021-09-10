«Это провал»: Джастина Бибера застыдили за речь на MTV VMA

Пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены. Поклонники заметили, что исполнитель не поблагодарил и даже не приобнял свою супругу Хейли Бибер. Критику со стороны зрителей премии собрал британский таблоид The Sun.
Примечательно, что Бибер перечислил в своей речи многих: певец благодарил своих брата и сестру, родителей, бабушек и дедушек, поклонников. При этом о Хейли не было сказано ни слова.
«Джастин Бибер, даже не посмотревший на Хейли и не поблагодаривший её, причинил мне боль», «Хейли поддерживает Джастина, а он даже не назвал её имени и не обнял её, когда победил, кошмар», «Уже нет сомнений, что Джастин Бибер не любит свою жену. Во время своей благодарственной речи VMA поблагодарил всех, кроме Хейли. Это провал»,
Кроме уже упомянутой награды, Бибер также выиграл в номинации за лучшее поп-видео — песня Peaches, исполненная вместе с певцом Giveon — и стал лидером по количеству номинаций, его номинировали семь раз.
Сегодня ночью в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия MTV Video Music Awards, которая на этот раз собрала огромное количество знаменитостей как международного, так и местного масштаба.
Напомним, что в прошлом году канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, стал обладателем главной награды премии MTV VMA. Клип на его песню Blinding Lights признали лучшим в категории «Видео года».
Ранее сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV, в ходе которого он метнул в рэпера Machine Gun Kelly стаканом с напитком. После случившегося скандала оппонентов быстро разняли, не дав разгореться драке на ковровой дорожке для гостей вручения премии MTV VMA.