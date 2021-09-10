«Это провал»: Джастина Бибера застыдили за речь на MTV VMA

Пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены. Поклонники заметили, что исполнитель не поблагодарил и даже не приобнял свою супругу Хейли Бибер. Критику со стороны зрителей премии собрал британский таблоид The Sun.

Примечательно, что Бибер перечислил в своей речи многих: певец благодарил своих брата и сестру, родителей, бабушек и дедушек, поклонников. При этом о Хейли не было сказано ни слова.

«Джастин Бибер, даже не посмотревший на Хейли и не поблагодаривший её, причинил мне боль», «Хейли поддерживает Джастина, а он даже не назвал её имени и не обнял её, когда победил, кошмар», «Уже нет сомнений, что Джастин Бибер не любит свою жену. Во время своей благодарственной речи VMA поблагодарил всех, кроме Хейли. Это провал», пишут фанаты в соцсетях.

Кроме уже упомянутой награды, Бибер также выиграл в номинации за лучшее поп-видео — песня Peaches, исполненная вместе с певцом Giveon — и стал лидером по количеству номинаций, его номинировали семь раз.

Сегодня ночью в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия MTV Video Music Awards, которая на этот раз собрала огромное количество знаменитостей как международного, так и местного масштаба.



Напомним, что в прошлом году канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, стал обладателем главной награды премии MTV VMA. Клип на его песню Blinding Lights признали лучшим в категории «Видео года».

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV, в ходе которого он метнул в рэпера Machine Gun Kelly стаканом с напитком. После случившегося скандала оппонентов быстро разняли, не дав разгореться драке на ковровой дорожке для гостей вручения премии MTV VMA.