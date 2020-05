Джимми Фэллон принёс извинения за блэкфейс 20-летней давности

В то время Фэллон был участником труппы шоу Saturday Night Live. Во время одного из номеров он предстал в образе темнокожего при помощи грима.

Своё появление на экранах в таком виде он назвал ужасным решением, которому у него нет оправдания. Об этом юморист рассказал в Twitter.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.