Джим Керри и Алек Болдуин спародировали американские предвыборные дебаты

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с певицей Ольгой Бузовой, признался, что испугался, когда впервые её увидел.

По словам фигуриста, на первой тренировке он даже не смог узнать Бузову, так как она не ехала, а передвигалась по льду и была скрюченной, хотя сейчас «очень старается», сообщает Sports.ru....