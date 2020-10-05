Джим Керри и Алек Болдуин спародировали американские предвыборные дебаты

Актёры Джим Керри и Алек Болдуин сыграли в пародии на первые дебаты основных кандидатов на пост в президенты США. Скетч стал частью премьерного выпуска нового сезона юмористического шоу Saturday Night Live.
Болдуин сыграл Дональда Трампа, роль которого исполняет в рамках шоу с 2016 года. Керри, соответственно, предстал в образе Байдена.
По сюжету, во время дебатов, ведущий Крис Уоллес представляет оппонентов после чего адресует первый вопрос Трампу, который заявил, что вместо двух минут, будет говорить десять. После этого, Уоллес передаёт слово Байдену, но тот не может ничего сказать по теме из-за того, что Трамп его всё время перебивает.
Основным гостем первого выпуска стал Крис Рок, за музыкальные номера отвечала рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.
Кроме того, в шоу приняла участие бывшая участница Saturday Night Live Майя Рудольф. Она сыграла американского сенатора Камалу Харрис.
Джим Керри известен своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил политика в разрушении жизни соотечественников. Артист уверен, что Соединённые Штаты находятся на краю катастрофы, писал NEWS.ru.
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