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Джигурда захотел сменить Колтового в шоу «Звёзды сошлись»

16:39, 02 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда готов заменить Александра Колтового в шоу на НТВ «Звёзды сошлись».

Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя, — сказал Джигурда порталу Sobesednik.ru

Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вероятная причина — отказ двигателя.

Позже стали появляться новости о возможной замене ведущего в программе. Среди претендентов называли Дмитрия Губерниева и Прохора Шаляпина, писал NEWS.ru. 

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