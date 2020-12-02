Джигурда захотел сменить Колтового в шоу «Звёзды сошлись»

Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя, — сказал Джигурда порталу Sobesednik.ru