Джигурда захотел сменить Колтового в шоу «Звёзды сошлись»

https://static.news.ru/photo/2a3289cc-34a4-11eb-9bd2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Никита Джигурда готов заменить Александра Колтового в шоу на НТВ «Звёзды сошлись».
Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя, — сказал Джигурда порталу Sobesednik.ru
Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вероятная причина — отказ двигателя.
Позже стали появляться новости о возможной замене ведущего в программе. Среди претендентов называли Дмитрия Губерниева и Прохора Шаляпина, писал NEWS.ru.