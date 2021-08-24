Джиган будет платить почти 2 млн рублей в год за учёбу дочери в школе

Средняя дочь рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой, шестилетняя Лея, в сентябре пойдёт в первый класс. Семья будет платить почти 2 млн рублей в год за её учёбу в школе, передаёт Super.ru.

Речь идёт о школе в московской Барвихе Russian International School, где год обучения обходится почти в 1,7 млн рублей. Там же учится старшая дочь пары Ариела — она в этом году переходит в четвёртый класс.

При поступлении в престижную школу будущие школьники проходят отбор: они должны пообщаться с психологом, сдать тесты по русскому языку и математике, а также по английской программе. По окончании полной школьной программы выпускники получают российский аттестат, а также сдают специальные тесты IGCSE и A-LEVEL, которые позволяют продолжить обучение за границей.

У Самойловой и Джигана четверо детей — Ариэла, Лея, Майя и Давид. Единственному наследнику рэпера сейчас год, а девочкам — десять, шесть лет и четыре года соответственно.

Ранее сообщалось, что Самойлова побаловала 10-летнюю дочь роскошными подарками. На день рождения девочка получила свою первую сумку французского модного дома, посмотрела на Кремль из президентского люкса и провела три часа в роскошном спа-комплексе.