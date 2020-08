Дженнифер Лопес стала владелицей особняка за $40 млн

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Коллекция недвижимости знаменитой американской певицы Дженнифер Лопес пополнилась роскошным особняком. Стоимость жилья составила $40 млн. Дом расположен в престижном районе недалеко от Майами (Флорида).

Фанаты 51-летней исполнительницы оказались в шоке от выбора кумира. Их удивили не только размеры коттеджа, площадь которой — около 4 тысяч кв.м., но и ценник. Раскошелиться на $40 млн могут позволить далеко не все звёзды кино или музыки. Но Лопес и её будущий муж бейсболист Алекс Родригес приняли решение, что им необходимо больше места, передаёт издание Daily Mail.

Особняк богат на комнаты: 10 спален, и 12 ванных помещений. Полы и стены здания выполнены из дорогих пород дерева. Кроме того, строение оборудовали несколькими каминами, украшенные резьбой по камню.

Теперь возлюбленные владеют и винным погребом, а также специальной комнатой для дегустаций благородного напитка. На кухне установлены самые современные технические новинки. Её размеры настолько большие, что там там легко можно организовать танцевальное представление.

На второй этаж можно подниматься на лифте. Кроме того, в здании установлен необычный «паровой душ» и огромная ванна. Земельный участок, прилегающий к особняку, имеет площадь 34 га. На нём располагаются: бассейн с джакузи, фонтан, беседка на открытом воздухе, бар и место для отдыха. Кроме того, на данной территории располагается отдельный дом для гостей.

