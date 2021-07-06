Джанабаева рассказала об отношениях с бывшей женой Меладзе

Российская певица и супруга исполнителя Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала об отношениях с бывшей женой артиста — Ириной Меладзе. Звезда опровергла слухи о том, что якобы она дружила с Ириной и «была вхожа» в её дом. Выпуск шоу «Осторожно, Собчак» доступен на YouTube.

Я как-то об этом не говорила и сегодня не собиралась говорить. Но в качестве не оправдания, а опровержения мне хотелось высказаться. Была такая вещь, что я была вхожа в дом и дружила с женой (с Ириной Меладзе. — NEWS.ru). Это, конечно же, всё неправда, — отметила Джанабаева.

Певица подчеркнула, что подобные сплетни ухудшили отношение к ней в обществе, но она тогда публично не опровергала информацию о якобы дружеских отношениях с женой Валерия Меладзе.

Сам исполнитель пошутил по поводу романа с Джанабаевой: якобы их семья — результат «харассмента», так как он являлся начальником Альбины в группе «ВИА Гра». Он также признался, что его супруге эта «версия» не нравится.

В 2004-м Джанабаева родила сына. Отцом мальчика оказался Валерий Меладзе. Через несколько лет выяснилось, что артист и его первая супруга Ирина разводятся после 18 лет совместной жизни: они воспитывали трёх дочерей. Но официально семья распалась в 2014-м. В том же году Джанабаева вышла замуж за Меладзе и родила ему второго сына. В апреле 2021-го у звёздной пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе прокомментировал скандал с телеведущим Владимиром Познером, который со скандалом покинул Грузию после празднования своего 87-летия. В интервью Ксении Собчак Меладзе отметил, что ему не стыдно за грузин, вопросы у него только к той группе националистов, которые пришли осаждать гостиницу Познера.