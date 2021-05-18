«Думай о хорошем»: Лещенко рассказал о последней беседе с Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/9ce6fcfa-b7b7-11eb-bc2f-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Лев Лещенко в эфире программы «Судьба человека» на «России 1» рассказал о последней беседе с Валентиной Легкоступовой, которая ушла из жизни летом 2020 года.

Накануне смерти артистки Лещенко навестил её в больнице. По его словам, она находилась в палате интенсивной терапии и уже не вставала с постели.

Я говорю: «Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?» Она: «Нет, ну, так, иногда». Я говорю: «Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!» Мы с ней поговорили, где-то час я провёл у неё. И случилось так, что на следующий день она ушла из жизни, — поделился артист.

Он добавил, что поклонники просто боготворили Легкоступову. После концертов они тянули к ней руки, чтобы прикоснуться к звезде.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова умерла вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие посмертное состояние артистки.