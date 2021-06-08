«Друзья внезапно переспят»: Прусикин раскрыл подробности романа с Таюрской

https://static.news.ru/photo/b662809e-c83f-11eb-877b-96000091f725_660.jpg Илья Прусикин Фото: iliyaprusikin/vk.com

Лидер Little Big — Илья Прусикин — раскрыл в разговоре с комиком Данилой Поперечным подробности романа с солисткой группы Софьей Таюрской. Видео опубликовано на YouTube-канале стендапера «Без Души». Музыкант отметил, что когда «друзья внезапно переспят», они могут понять, «как это классно».

Исполнитель отметил , что их отношения начались совершенно случайно, они с Таюрской почти сразу же почувствовали сильные чувства, но долгое время взаимность приходилось скрывать.

Прусикин также прокомментировал обвинения в адрес Таюрской в распаде предыдущего брака с певицей Ириной Смелой, известной как Татарка. Знаменитость заверил, что два обстоятельства никак не связаны, а романтика с Таюрской возникла после пяти лет крепкой дружбы.

Это очень странно, но зато при этом у тебя голова чистая. Самое главное — и у неё (у Софьи Таюрской. — NEWS.ru), и у меня нет личной жизни. Вся наша жизнь это группа, съёмки и так далее. Отсутствие нашей личной жизни стало нашей личной жизнью, — добавил лидер Little Big.

Накануне Таюрская впервые ответила на слухи о романе со своим коллегой Ильёй Прусикиным (Ильич). Звезда в интервью Ксении Собчак призналась, что они скрывали свои отношения. Таюрская стала гостьей нового выпуска «Осторожно: Собчак». Она подтвердила роман с Ильичом, а также откровенно рассказала о прошлых отношениях и «свадьбе» с Джараховым.

В прошлом году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Слухи о романе Ильича появились почти сразу. Поклонники начали предполагать, что у фронтмена Little Big роман на стороне с Таюрской. Знаменитости никак не реагировали на разговоры за спиной до сегодняшнего дня.

Ранее бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая, известная как Татарка, прокомментировала вскрывшиеся отношения Ильича (Ильи Прусикина) и солистки группы Софьи Таюрской. Ответ «разлучнице» был довольно резкий. В сторис Instagram она сказала, что для неё перестал «существовать один человек, который раньше был очень близким и дорогим».