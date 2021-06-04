Дробыш прокомментировал участие Эда Ширана в TikTok-шоу Евро-2020

https://static.news.ru/photo/550175ae-c532-11eb-bce8-96000091f725_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с NEWS.ru отреагировал на приглашение британского певца Эда Ширана выступить в TikTok-шоу чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Шоумен отметил, что если исполнителя пригласили, «значит, это серьёзно».

Он (Эд Ширан. — NEWS.ru) парень серьёзный, за него наверняка много людей подумало, надо это делать или не надо. Не он один принимал решение, я думаю, там работает приличная команда. И возможно, даже решающий не сам он. Но если приняли, значит, сегодня это на пике, — считает Дробыш.

Выступление звезды пройдёт на футбольной арене «Портмен Роуд» в британском Ипсвиче 25 июня. Фанаты смогут посмотреть прямую трансляцию на официальной странице Ширана в TikTok. Во время эфира они услышат новый сингл музыканта, рассказали NEWS.ru в пресс-службе социальной сети.

Не могу дождаться выступления на шоу TikTok в рамках Евро-2020! Я люблю стадион «Портмен Роуд» и с нетерпением жду момента, когда спою для своих фанатов и представлю новый сингл. До встречи 25 июня, — отметил Ширан в анонсе концерта.

Шоу TikTok на Евро-2020 призвано объединить в творческом пространстве соцсети неравнодушных к футболу по всему миру.

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат пришлось перенести в марте 2020-го из-за вспышки COVID-19.

Ранее сообщалось, что несколько матчей сборной РФ на чемпионате Европы — 2020 по футболу покажут на Первом канале. Турнир пройдёт в 12 городах.

Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B с бельгийцами, финнами и датчанами. Встречи на групповой стадии с Финляндией, которая состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, и Данией 21 июня в Копенгагене можно будет увидеть в 16:00 и в 22:00 по московскому времени.