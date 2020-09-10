Долина появилась на своём юбилее в струящемся платье из синего шёлка

https://static.news.ru/photo/eb8705b8-f3ee-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Долина выбрала для празднования своего юбилея платье трендового цвета года — из синего шёлка. Певица отмечает 65 лет.

Фотографию Долиной опубликовала на своей странице Юлия Ковальчук. Певица восхищена знакомством со звездой джаза, о чём и написала в своём восторженном отзыве.

Закройте глаза и представьте, что у вас есть возможность дружить и поздравлять потрясающую и необыкновенную артистку, которая когда-то для вас была недосягаема. Так вот у меня есть такое счастье, — написала артистка, призвав всех подписчиков поздравить Долину с днём рождения.

Праздник проходил в одном из московских ресторанов, поздравить певицу пришли Алла Пугачёва и Максим Галкин, Александр Буйнов, Иосиф Пригожин и Валерия и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия в грубой форме ответила фанату, задавшему, на её взгляд, не очень лестный вопрос о Долиной. Певица опубликовала в Instagram совместное выступление со своей коллегой и поздравила её с днём рождения.