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Шоу-бизнес

Долина появилась на своём юбилее в струящемся платье из синего шёлка

08:07, 11 сентября 2020 10
Лариса Долина Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Долина выбрала для празднования своего юбилея платье трендового цвета года — из синего шёлка. Певица отмечает 65 лет.

Фотографию Долиной опубликовала на своей странице Юлия Ковальчук. Певица восхищена знакомством со звездой джаза, о чём и написала в своём восторженном отзыве.

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Закройте глаза и представьте, что у вас есть возможность дружить и поздравлять потрясающую и необыкновенную артистку, которая когда-то для вас была недосягаема. Так вот у меня есть такое счастье, — написала артистка, призвав всех подписчиков поздравить Долину с днём рождения.

Праздник проходил в одном из московских ресторанов, поздравить певицу пришли Алла Пугачёва и Максим Галкин, Александр Буйнов, Иосиф Пригожин и Валерия и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия в грубой форме ответила фанату, задавшему, на её взгляд, не очень лестный вопрос о Долиной. Певица опубликовала в Instagram совместное выступление со своей коллегой и поздравила её с днём рождения.

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