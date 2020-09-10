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Валерия нагрубила фанату, спросившему о возрасте Долиной

05:14, 11 сентября 2020
Валерия Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия в грубой форме ответила фанату, задавшему, на её взгляд, не очень лестный вопрос о Долиной. Певица опубликовала в Instagram совместное выступление со своей коллегой и поздравила её с днём рождения.

Возрастом Долиной заинтересовался один из подписчиков Валерии, спросивший:

И сколько этой бабусе стукнуло?

На что Валерия не сдержалась и ответила поклоннику:

Дядя, а Вы дурак.

Интересно, что другие подписчики встали на сторону певицы. Они заметили, что мужчины так себя не ведут. «Вы хоть умеете петь, как она?» — спрашивали пользователи «обидчика» Долиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей 21-летнего молодого человека стала 22-летняя Лиана Волкова.

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