Валерия нагрубила фанату, спросившему о возрасте Долиной

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Звезда различных стендап-шоу Юлия Ахмедова призналась, что боится заводить семью и тем более — рожать детей. Причиной этого, по её словам, является выявленное у неё биполярное расстройство.

В свои 37 лет артистка ни разу не была замужем. Опыт «здоровых» отношений ей тоже неведом. Самый долгий её роман длился четыре года, но в полной мере счастливым так и...