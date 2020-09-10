Валерия нагрубила фанату, спросившему о возрасте Долиной

Валерия в грубой форме ответила фанату, задавшему, на её взгляд, не очень лестный вопрос о Долиной. Певица опубликовала в Instagram совместное выступление со своей коллегой и поздравила её с днём рождения.
Возрастом Долиной заинтересовался один из подписчиков Валерии, спросивший:
И сколько этой бабусе стукнуло?
На что Валерия не сдержалась и ответила поклоннику:
Дядя, а Вы дурак.
Интересно, что другие подписчики встали на сторону певицы. Они заметили, что мужчины так себя не ведут. «Вы хоть умеете петь, как она?» — спрашивали пользователи «обидчика» Долиной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей 21-летнего молодого человека стала 22-летняя Лиана Волкова.
Добавьте наши новости в избранные источники